Weiße Strände, azurblaues Meer, immer Sonne, immer warm, Tauchlandschaft voller Fische - das ist das Bild, das von den Tourismuskatalogen gezeichnet wird, wenn es um die Südsee und speziell um Tahiti geht. Eines, das die Menschen ohnehin im Kopf haben, seit Jahrhunderten. Tahiti - ein Paradies, aber stimmt das?

Ein Morgen war's, schöner als ihn schwerlich je ein Dichter beschrieben, an dem wir die Insel Tahiti zwei Meilen vor uns sahen. Waldgekrönte Berge erhoben ihre stolzen Gipfel in mancherlei majestätischen Gestalten und glühten im ersten Strahl der Sonne. Unterhalb derselben erblickte das Auge Reihen von niedrigen, sanft abhängenden Hügeln, die mit verschiedenem anmutigen Grün und herbstlichen Braun schattiert waren. Georg Forster

Georg Forster ist von Tahiti beeindruckt und beschreibt die Insel in seinem Buch: "Entdeckungsreise nach Tahiti und in die Südsee 1772-1775". Der Naturforscher begleitet Captain James Cook an Bord der "Resolution". Und er schwärmt nicht nur von der Insel, sondern nicht minder von den Menschen, die hier leben.

Die Leute, die uns umgaben, hatten viel Sanftes in ihren Zügen wie Gefälliges in ihrem Betragen. Sie waren ungefähr von unserer Größe, blaß mahagonibraun, hatten schöne schwarze Augen und Haare und trugen ein Stück Zeug von ihrer eigenen Arbeit mitten um den Leib. Georg Forster

Forster zeichnet in seinem Bericht das Bild vom "edlen Wilden". Dabei scheinen Mensch und Landschaft ein perfektes Ganzes zu ergeben. Ein Ideal, ganz anders als daheim, denn der geringste Mann könne so frei mit dem König sprechen wie mit seinesgleichen und ihn so oft sehen, wie er will, stellt Forster bewundern fest.

Ein Magnet für Zivilisationsmüde

Ganz ähnlich wird Tahiti schon von dem Offizier und Seefahrer Louis Antoine de Bougainville geschildert. Er erreicht das vermeintliche Paradies bereits im April 1768 und damit zehn Monate nach der Entdeckung der Insel durch Samuel Wallis.

Die Natur hat ihr einen Platz unter dem schönsten Klima der Erde zugewiesen, sie hat ihr ein herrliches Aussehen verliehen, sie mit allen ihren Gaben geschmückt und sie mit schönen, großen und kräftigen Einwohnern versehen. Sie selbst hat ihnen die Gesetze diktiert. Sie bilden die glücklichste Gesellschaft auf diesem Erdball. Louis Antoine de Bougainville

Diese glückliche Gesellschaft lockt Zivilisationsmüde. Menschen wie den Maler Paul Gauguin, der 1891 allerdings registrieren muss, dass sich das Ideal verflüchtigt hat. Wenn es überhaupt existiert hat.

Bildrechte: IMAGO Was sieht er? Nicht das unberührte Eiland, sondern ein französisches Protektorat, in Verwaltungsbezirke eingeteilt, mit Gendarmen, Schulmeistern, Missionaren. Alkohol und eingeschleppte Krankheiten haben drastisch unter der Bevölkerung aufgeräumt. Sie ist von etwa 150.000 Menschen vor der Entdeckung auf 15.000 zurückgegangen. Günter Metken in "Gauguin in Tahiti"