Kalenderblatt: 31.08.1967 - Rebellin Tamara Bunke fällt in Bolivien

Erst jetzt wurde es zur schmerzlichen Gewissheit, dass fern von uns unsere liebe tapfere Tochter, Schwester, Tante, Nichte und Schwägerin, Genossin Tamara Bunke, Guerillera 'Tania' am 31. August 1967 am Rio Grande in Bolivien gefallen ist. Sie hat ihr junges Leben dem revolutionären Kampf um die Freiheit und Unabhängigkeit der Völker Lateinamerikas gewidmet und geopfert.

Die Eltern - überzeugte Kommunisten - waren vor den Nazis nach Argentinien geflüchtet. 1952 kehren sie zurück, in den Osten, nach Stalinstadt, das heutige Eisenhüttenstadt. Hier legt Tamara das Abitur ab. Wird in Berlin Pionierleiterin, studiert Romanistik an der Humboldt-Universität, engagiert sich, tritt in die SED ein. Doch sie hat Sehnsucht nach Argentinien und wohl auch nach Abenteuer.