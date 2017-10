Ungewöhnlich – das ist eine Vokabel, die im Zusammenhang mit dem Namen Thelonious Monk immer wieder fällt. Ungewöhnlich in seinem Spiel, ungewöhnlich in seinem Auftreten. Zahlreiche Anekdoten illustrieren den besonderen Charakter dieses Musikers.



Dazu existiert eine Geschichte aus dem Jahr 1947, die sich bei einem Auftritt in Harlem zuträgt und von dem Kritiker Paul Bacon erzählt wird: "Monk fingerte ein wenig am Piano herum, stellte fest, dass das Pedalgestell wackelte. Wie ich ihn so beobachtete, sah ich, dass er mit all seinen Kräften am Pedalgestell zog; zuerst schlug er fortwährend mit der Hand dagegen, dann attackierte er es mit beiden Händen und sogar mit einem Schulterstoß. Es gab ein leises Knacken, dann hatte er das ganze Gestell – nach einem großen Krach – in der Hand. Er schwenkte es hin und her, setzte sich wieder, um seelenruhig zu spielen."