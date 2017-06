Es kam halt der Satz meiner Mutter, der sich einfach in einem festgesetzt hat: Kinder, macht ein 'fressendes Geschäft', denn das wird immer gehen. Da ist was Wahres dran. Nur - man muss das Geschäft richtig machen. Man darf nicht nur vom Geschäft leben, sondern man muss das Geschäft leben lassen. Theo Schöller

Theo Schöller Bildrechte: dpa Die Lektion von Mutter Marie beherzigt Theo Schöller offenbar. Wobei Eis ja historisch nicht zwingend zu den Grundnahrungsmitteln gehört. Doch im Wirtschaftswunderland Bundesrepublik wird Schöller-Eis zu einer Marke, die für den kleinen Alltagsluxus steht, den man sich nun endlich leisten kann.



Theo Schöller wird 1917 geboren, gegen Ende des Ersten Weltkrieges. Der Vater ist ein Nürnberger Möbelfabrikant, ein findiger und guter Handwerker, aber ein schlechter Kaufmann; im Krieg beschädigt, letztlich gescheitert in der Inflation. Theo wird seine erste Eisfabrik in den ehemaligen Werkstätten des Vaters einrichten. Die Idee kommt ihm 1935.

Ich möchte mal Eis fabrikmäßig in solchen Mengen herstellen und in allen Geschmacksrichtungen in eigenen LKW-Kolonnen in ganz Deutschland vertreiben, da liegt Zukunft drinnen, wenn man es richtig anpackt! Theo Schöller

In einem Berliner Varieté hatte der 18-jährige Handelsschulabsolvent Eis am Stiel gesehen. Bis dahin kannte er Eis nur in der Schüssel.

Historischer Schöller-Eiswagen Bildrechte: IMAGO Schöller betreibt mit seinem älteren Bruder Karl eine kleine Agentur für Kinowerbung. Und dieses so handliche Eis wäre doch im Sommer, wenn Kino und die Reklame dafür eher schlecht laufen, ein ideales zweites Standbein. Gedacht - getan. 1937 wird das erste "Steckerl-Eis" der Schöllers aus der Gefrierform gezogen, zunächst in Lizenz produziert, von Hand verpackt.



Doch mit dem Geschäft ist es bald vorbei. Theo wird eingezogen, erst zum Arbeits- dann zum Kriegsdienst. Bruder Karl produziert nun als "Wehrmacht-Spezialbetrieb" kriegsrelevante Tiefkühlkost. Nach 1945 bringen die Schöllers die Eis-Produktion wieder in Gang. Später führt Theo Schöller die Firma ohne seinen Bruder weiter.

Theo Schöller konzentrierte sich auf das Eis, führte neue Produkte wie zum Beispiel das "Sandwich" ein und sorgte so für Umsatzsteigerungen. […] Zwei Jahre nach der Übernahme durch Theo Schöller war das Unternehmen nicht nur schuldenfrei, sondern auch reif für die Zukunft. Claus W. Schäfer, Historiker

Schöller gilt bald als eine der Symbolfiguren des bundesdeutschen Wirtschaftswunders.

Alle kennen Schöller. Die Eiscreme gehört zu den bekanntesten Markennamen in Deutschland. Der Namensgeber, Theo Schöller, zählte zu den populärsten Unternehmerpersönlichkeiten im Lande. Kein Wunder, denn der Eiskönig, […] war nicht nur ein Macher, er war auch ein begnadeter Vermarkter und Verkäufer. Gregor Schöllgen, Schöller-Biograph

Zwischenzeitlich ist Schöller der größte Eishersteller Deutschlands, der zweitgrößte in Europa. Dimensionen, die längst über die eines Familienbetriebes hinausgehen. 2002 übernimmt der Nahrungsmittel-Gigant Nestlé Schöller.

Dass seine Marke auch ohne ihn lebensfähig sein könnte, glaubte er nicht. Also gab Theo Schöller sein Unternehmen noch zu Lebzeiten aus der Hand und brachte sein Vermächtnis in eine Stiftung ein. In der neueren deutschen Unternehmensgeschichte ist das ein ungewöhnliches Kapitel. Gregor Schöllgen, Schöller-Biograph