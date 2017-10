Philipp Melanchthon als Zeuge? Bildrechte: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha

Martin Treu von der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt in Wittenberg, der die Notiz in der Jenaer Universitätsbibliothek entdeckt hat, sagt: "Was die Bewertung angeht, so scheint es mir außerhalb jedes vernünftigen Zweifels zu stehen, dass dies ein Originalzeugnis für den Thesenanschlag ist."



Jahrhundertelang zweifelt niemand am Faktum des Thesenanschlags. Berichtet doch kein geringerer als Philipp Melanchthon: "Diese hat er öffentlich an der Kirche in der Nähe des Wittenberger Schlosses am Vortage des Festes Allerheiligen 1517 angeschlagen."