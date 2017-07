Kalenderblatt: 03.07.1642 - Maria von Medici stirbt

Das Ganze ist – wie so oft bei Hofe – ein Geschäft. Frankreichs König Heinrich IV. hat sich beim Großherzog der Toskana eine Menge Geld geborgt, und der will es nicht unbedingt zurück. Wenn denn der Monarch – als kleine Gegenleistung – die Nichte Ferdinands I. ehelicht: Maria von Medici. Die Reaktion Heinrichs, als er hört, der Deal sei unter Dach und Fach:

Die ausbleibende Euphorie des Königs – verständlich. Die Historikerin Anka Muhlstein malt in ihrer – von Kritikern geschätzten – Dreierbiographie über Katharina und Maria von Medici sowie Anna von Österreich ein nahezu abstoßendes Bild der Italienerin. Das setzt sich zusammen aus Urteilen von Zeitgenossen, anderer Historiker und natürlich Muhlstein selbst: von einer "herrschsüchtigen, missgünstigen, außerordentlich engstirnigen" Frau ist da zu lesen, egomanisch, geldgierig, verschwenderisch, einem "schwachen Geist", einem "Fleischberg". Und was die lebenslangen Auseinandersetzungen mit ihrem Sohn, König Ludwig XIII. angeht, befindet die Biographin, Maria mit Katharina von Medici vergleichend:

Ludwig verbannt Maria von Medici nach Blois. Sie flieht, man söhnt sich aus, Ludwigs Mutter zettelt eine Verschwörung an, und man söhnt sich wieder aus. In beiden Fällen vermittelt Richelieu, ursprünglich Gefolgsmann Maria von Medicis und bald Kardinal. Die Initiative zur Aussöhnung aber geht von Ludwig aus. Er lässt seine Mutter wissen:

Der Burgfriede hält. Doch dann kürt Maria von Medici einen neuen Feind. Richelieu wird ihr zu mächtig. In diesem Konflikt unterliegt sie, da Ludwig zu Richelieu hält, und dies besorgt ihren endgültigen Sturz. Sie verlässt Frankreich, findet aber nicht die Hilfe, die sie erhofft – oder verprellt die, die ihr die Hände reichen. Die Frau, die einst die Geschicke von Frankreich gelenkt hat – sie sitzt am Ende allein in einem Haus in Köln.