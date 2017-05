"Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann, ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann." - Ein Hit aus dem Jahre 1960. Es ist nicht ein Hit, es ist DER Hit von Trude Herr. Ihre eindrucksvoll-trotzige, wütend wie leidenschaftlich vorgetragene Forderung, anstatt Schokolade einen Mann zu wollen, dürfte in jenen Jahren wohl nur von wenigen Frauen so eindeutig formuliert und zu einem Hitparadenerfolg getrieben werden.



Trude Herr aber darf das. Als Komikerin genießt sie einen Sonderstatus. Irgendwann allerdings steht sie mit dieser Schokoladenbeschimpfung auf Kriegsfuß: