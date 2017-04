Besinnt man sich auf die Geschichte der DEFA, wird oft mit denselben Filmen jongliert. "Spur der Steine" gehört zu diesem Kanon, "Die Mörder sind unter uns", "Solo Sunny", "Heißer Sommer", "Die Legende von Paul und Paula" und sicher noch ein paar andere mehr. "Rivalen am Steuer" zählt mit Sicherheit nicht dazu. Es ist ein Film, in dem die Motoren gepeitscht werden. Ein Rennfahrer-Film aus dem Jahre 1957.

Garniert wird das ganze mit Liebesgeschichten. Ein Mann, zwei Frauen, eine Frau, zwei Männer. Aber ein Liebesdrama will "Rivalen am Steuer" genauso wenig sein wie große Filmkunst. Der Sportfilm will unterhalten. Mit PS, mit Wettkampfdramatik. Das lässt sich die DEFA so einiges kosten. Heuert Rennfahrer als Doubles an, baut mit Hilfe künstlicher Palmen südamerikanische Rennstrecken nach. Das berichtet Jens Rübner in "Faszination Kulisse – 60 Jahre DEFA".