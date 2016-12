"Ein pompöses Treppenhaus führte nach unten", erinnert sich der Schriftsteller Barry Miles an den "UFO"-Club. Er hat zahlreiche Popstars der 60er-Jahre in Biografien porträtiert, darunter The Beatles und Frank Zappa. Über den "UFO"-Club sagt er weiter:

Da es im Raum sehr heiß wurde, standen oder saßen immer viele Leute auf den Treppenstufen und schnappten nach Luft. Es war ein traditioneller Ballsaal mit einer Diskokugel an der Decke, die in die Lightshows und Projektionen einbezogen wurde. Dazu gab es eine gewienerte Tanzfläche. Barry Miles, Biograf

Am 23. Dezember 1966 hebt der "UFO"-Club erstmals ab. Pink Floyd sind dabei und Soft Machine. Seine Existenz verdankt das "UFO" der Initiative zweier Herren: dem fest in der Underground-Kultur verankerten Fotografen und Journalisten John Hopkins und dem Musikproduzenten Joe Boyd. Boyd stellt klar:

Ziel des Clubs ist es, einen Ort für experimentelle Popmusik zu schaffen. Es werden keine Versuche unternommen, die Menschen in eine Form zu pressen. Wenn sie sich auf den Boden legen wollen, können sie das tun, oder wenn sie auf die Bühne springen möchten, dürfen sie auch das, vorausgesetzt die Band, die gerade spielt, wird nicht gestört. Joe Boyd, Musikproduzent und Initator des "UFO"-Clubs

Das "UFO" verfügt nicht über eigene Räume. Einmal in der Woche – freitags – verwandelt sich ein irischer Ballsaal in der Londoner Tottenham Court Road zu einer "UFO"-Garage der Underground-Szene. Geboten werden Live-Musik, Gedichte, Theater, Happenings, Lightshows, Drogen, Musik von Vinyl und Filme – ältere von Charlie Chaplin oder avantgardistische von Kenneth Anger, William Burroughs, Andy Warhol und anderen einschlägigen Akteuren. Alkohol gibt es nicht. "Im 'UFO' wurde es mit der Zeit immer besser. Einen Moment lang sah es so aus, als würden dort alle Aktivitäten ineinander überlappen und ein großes Ganzes bilden", sagtNick Mason von Pink Floyd.

Pink Floyd sind so etwas wie Stammgäste hier. Andere Musiker, die sich die Ehre geben, sind Procol Harum, Alexis Korner, Eric Burdon oder The Crazy World Of Arthur Brown. Namhafte Musiker stehen indes nicht nur auf der Bühne, sie mischen sich auch unter das Publikum. Paul McCartney, Pete Townshend, der Top-Moderator John Peel finden sich ein – und manchmal packt sich Jimi Hendrix eine Gitarre, obwohl er nicht auf dem Programmzettel steht. Der Club ist eben schwer angesagt. Das bestätigt auch Pink-Floyd-Musiker Nick Mason:

Es war ein einziges Kommen und Gehen, und es wurde sehr viel geredet. Nick Mason, Pink Floyd