Während in römischer und germanischer Zeit der Freitag als fröhlicher und glücklicher Tag galt, erhielt er in christlicher Zeit einen anderen Akzent.

Adam und Eva haben wohl an einem Freitag vom horizont-erweiternden Apfel genascht und damit die Sünde in die Welt gebracht. Es ist ein Freitag, an dem Jesus verraten und gekreuzigt wird. Und mit dem Karfreitag hat auch der schlechte Ruf der 13 etwas zu tun. Aber nicht nur, wie Volkskundler Alois Döring weiß:

So steht es in Thomas Lawsons Börsenroman "Freitag, der 13.", der 1907 auch in Deutschland erschien. Ein Wall-Street-Makler löst darin an besagtem Freitag durch Aktientricks einen Kursrutsch aus. Man kennt das ja. Ins Rutschen kann das Glück übrigens auch unter einer Leiter kommen.