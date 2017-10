"Hair": Haare sind an sich schon eine "Haupt-Sache". Doch im Herbst 1967 bekommen sie auch eine Haupt- oder besser Titelrolle, als Auswuchs des Zeitgeistes, als Symbol der Auflehnung gegen Establishment und Elterngeneration. Die Story des Musicals ist schnell erzählt. Es ist die Zeit des Vietnamkriegs. Claude, ein Landei aus Oklahoma, soll zur Army einrücken. Vorher aber macht er noch Zwischenstation in New York. Hier trifft er auf einen Hippie-Tribe; eine Gang von Blumenkindern, die hoffnungsfroh das "Zeitalter des Wassermanns" erwartet, und damit ewige Liebe und Frieden.

Make Love not War

Nun kommen alle Themen auf die Bühne, die Jugendliche Ende der 1960er Jahre bewegen – nicht nur in den USA. Es geht um konservative Eltern und autoritäre Gesellschaftsstrukturen, um Rassismus und Krieg. Oberhippie Berger, die Polit-Aktivistin Sheila, der schwule Mick-Jagger-Fan Woof und die anderen aus der Gang setzen Musik, Drogen und Frieden dagegen, Liebe und sexuelle Revolution: "Make Love not War", das raten die Hippies Claude. Der ist nun hin- und hergerissen: Soll er für sein Vaterland nach Vietnam oder nicht?

Spitzenfinger, Sonnensoße, Silberpapier, ein Bettfedernsturm oder graublaue Uniformen. Zum Teufel, wir wollen nicht so weitermachen. Ich will mein Haar nicht vom Stahlhelm frisieren lassen ... aus "Hair"

... so lauteten die Motive der Schauspieler Gerome Ragni und James Rado "Hair" zu schreiben. Die Musik steuert Galt Mac Dermot bei - ein bekannter, kanadischer Komponist, der zuvor auch schon als Kirchenmusiker gearbeitet hat. Das hört man den Songs an.

Zunächst läuft "Hair" im "Shakespeare Public Theatre", einem kleinen Off-Theater New Yorks. Die Uraufführung ist am 17. Oktober 1967. Offenbar ein Erfolg. Ein halbes Jahr später holt ein Produzent das Musical an den Broadway. In den Hauptrollen: Die Autoren Rado und Ragni. Mit "Hair" bringen sie Protest und Zeit-Geist der End-60er Jahre von der Straße auf die Bühne.

Die Konservativen sind empört!

Wie die Hippie-Gang im Stück gerät auch das Musical selbst in Konflikt mit dem empörten, konservativen Publikum und der Justiz. Bei der Aufführung von "Hair" in München gibt es, wie schon zuvor in den USA, Ärger mit den Behörden: Nackte Leiber, die Lust an Sex und Drogen, Widerstand gegen die Staatsgewalt - ein Skandal! Das für Jugend und Ordnung zuständige Amt droht mit dem Verbot des Stücks.