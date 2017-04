Ein neues Werk muss her. Also greift er doch zu Jennens "Scripture collections". Schnell hat Händel schon immer komponiert. Jetzt packt ihn ein Schaffensrausch. Auch wenn Schriftsteller Stefan Zweig in seinen "Sternstunden der Menschheit" kräftig übertreibt, beeindruckend ist Händels Leistung allemal. 24 Tage genügen ihm – dann ist der "Messias" fertig, und Händel reist ab.



1742 fährt er mit seinen Londoner Gesangsstars nach Dublin und feiert dort die Triumphe, die in London ausgeblieben sind. Als letztes Werk hat er sich sein jüngstes aufgehoben: "Messias". Die Erwartungen sind derartig groß, dass das "Dublin Journal" bittet, ...