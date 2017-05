Denn nicht wie sonst gilt heut' der Satz:

'Die Thränen der Bühne sind falsch, sind Lug,

Falsch alle Seufzer auch, und die Schmerzen Betrug

Nehmt d'rum die Bühne nie ernst ...! Zitat aus "Der Bajazzo"

Das Spiel beginnt mit einer Absage. Einer Absage an falsche Emotionen, verlogene Seufzer und Tränen.

Nein, nein!

Heut' schöpfet der Dichter kühn

Aus dem wirklichen Leben

Schaurige Wahrheit! Zitat aus "Der Bajazzo"

Hier soll alles echt sein, die pure, die auch erschreckende Wahrheit: "Il Pagliacci" - wörtlich: Die Clowns - wird ein Erfolgsstück für den "Verismo". Es gibt einen Prolog statt der üblichen Ouvertüre und zwei Akte. Den Komponisten und Librettisten Ruggero Leoncavallo macht sein Werk über Nacht berühmt.

Ich denke, viele Menschen können das, was da auf der Bühne passiert - bis auf den Mord - nachvollziehen. Es gehen so viele Beziehungen kaputt, durch leichtlebige Verhaltensweisen. Und dann diese Musik, die das noch potenziert. Ich könnte weinen, das geht so sehr zu Herzen! Sänger Robert Wörle

Als "Il Pagliacci" 2004 am Erfurter Dom aufgeführt wurde, sang Robert Wörle die Hauptrolle des Canio. Canio ist in der Oper der Chef einer Theatertruppe. Die macht in einem Dorf halt, um am Abend eine Komödie aufzuführen. Für die Dorfbevölkerung ist das eine willkommene Abwechslung vom eintönigen Alltag. Zumal es in der Truppe offenbar auch abseits der Bühne knirscht: Nedda, die Frau Canios, scheint es mehreren Männern angetan zu haben. Was Canio höchst wütend macht. Doch das Publikum will sich amüsieren.

Verjag' die Sorgen uns durch heitre Laune! Evviva, Bajazzo! Vertreib die Sorgen durch Humor! Erfreu uns doch durch deine Späße! Denn so versöhnst du uns mit unserm Schicksal! Zitat aus "Der Bajazzo"

Theater im Theater

Das Drama beginnt also schon vor der Komödie, am Nachmittag, und es geht abends auf der Bühne weiter. Kurz vor Beginn der Aufführung singt sich der betrogene Canio Mut an: "Lache, Bajazzo!" - die berühmte Arie "Vesti la giubba". Die Oper spielt vor und hinter den Kulissen, ein Verwirrspiel zwischen Liebe, Eifersucht, Verrat und Wut, Spiel und Ernst. Blutiger Ernst: Am Ende ersticht Canio nicht nur seine untreue Frau Nedda, sondern auch ihren, aus dem Publikum zu Hilfe eilenden Liebhaber. Ein tragischer Clown wird von seiner fürchterlichen Eifersucht befreit, aber auch von der Liebe seines Lebens.

Und zum ersten Mal eigentlich, wenn diese Truppe ihr Leben spielt, brüllen die Leute 'Bravo', aber es ist ein Missverständnis. Denn dort spielt Canio gar nicht mehr Theater, sondern dort ist es das Leben und er zerstört an diesem Abend die Kunst und sein Leben gleichzeitig. Christine Mielitz, Opernregisseurin und Oberspielleiterin der Dresdner Semperoper, 1987

Die Premiere findet am 22. Mai 1892 in Mailand statt. Dirigent im Teatro dal Verme ist kein geringerer als der junge Arturo Toscanini. Ein rauschender Erfolg für den 35-jährigen Ruggerro Leoncavallo. Zuvor hatte er sich so durchgeschlagen, jobbte nach seinem Musikstudium unter anderem in Paris, als Musiklehrer und Pianist in Kaffeehäusern und versuchte, erfolglos seine Opern auf die Bühne zu bringen. Auch die Opern, die Leoncavallo nach "Il Pagliacci" schreibt, erreichen nicht mehr diesen Erfolg. Dennoch: Experten sehen den Verdienst der Komponisten des "Verismo" wie Puccini, Mascagni und eben Leoncavollo auch darin, gezeigt zu haben, dass es eine Oper nach Verdi gibt.

Verdi war der Übervater, man konnte sich kaum noch vorstellen, wie soll es weitergehen? Und dann kamen eben diese Veristen und zeigten einen neuen Weg, wie man immer noch Oper machen kann. Gustav Lang von der Leoncavallo-Stiftung, die ein kleines Museum in Brissago am Lago Maggiore betreibt