"Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man kriegt." Dies ist eine Weisheit, die Forrest Gump verinnerlicht hat. Dass sie stimmt, erfährt ein ehemaliger Rock-'n'-Roll-Star in "Basic Instinct". Eben noch wird er beim intensiven Liebesspiel von einer Blondine ans Bett gefesselt – doch kurz darauf rammt sie ihm viele Male einen Eispickel in den Körper.