"Ab Magdeburg 5.15 Uhr, an Leipzig 8.35 Uhr": So steht es in einem Kursbuch von 1852. Genau 100 Jahre später, also 1952, wird das Dresdener Verkehrsmuseum gegründet. Und dort befindet sich das Kursbuch heute. Dokumentiert wie viele andere kleine und größere Objekte, die die bewegte Verkehrsgeschichte insbesondere Sachsens zeigen.

"Der Beschluss, in Dresden ein Verkehrsmuseum anzusiedeln, ist im Zusammenhang mit der Gründung einer Hochschule für Verkehrswesen in Dresden im Jahre 1952 zu sehen", heißt es in einer kleinen Broschüre zur Geschichte des Verkehrsmuseums.

Ausstellungsstücke der Sächsischen Eisenbahn

Die Hochschule und damit auch das Museum unterstehen zu DDR-Zeiten dem Verkehrsministerium. Anfangs geht es vor allem darum, die während des Zweiten Weltkrieges ausgelagerten Ausstellungsstücke des Sächsischen Eisenbahnmuseums unterzubringen. Hier wurde seit 1877 gesammelt.

Nachdem Dresden als Standort festgelegt war, wurden die ersten Fahrzeuge in einem Lokschuppen in der Neustadt untergebracht. Sechs Mitarbeiter begannen mit dem Aufbau des Museums und schon 1953 konnten zwei kleine Ausstellungen präsentiert werden. Dietrich Conrad, ehemaliger Direktor des Verkehrsmuseums

Neuer Standort im Johanneum

Zugleich fahnden die Mitarbeiter: Zum einen nach geeigneten Ausstellungsobjekten, um die vorhandene Eisenbahn-Sammlung auf alle Verkehrszweige zu erweitern. Zum anderen nach einem geeigneten Museumsgebäude.

Schließlich landet das Museum im Johanneum am Neumarkt. Hier waren einst die kurfürstlichen Pferde und Kutschen untergebracht. Doch der Renaissancebau aus dem 16. Jahrhundert ist im Krieg beschädigt worden. Und danach rollt über Dresden eine zweite Welle der Zerstörung hinweg, dieses Mal im Namen der sozialistischen Stadtplanung.

Rettung durch "abenteuerliche Manöver"

So kann es als Glücksfall angesehen werden, dass die Stadt Dresden im Jahre 1954 die Ruine des Johanneums dem Verkehrsmuseum zum Wiederaufbau und zur späteren Nutzung übergab. Dietrich Conrad, ehemaliger Direktor des Verkehrsmuseums

berichtet der ehemalige Museumsdirektor Dietrich Konrad in der erwähnten Broschüre.

Aufbauarbeit wird auch geleistet bei der Sammlung beziehungsweise Rettung einer Reihe von Objekten, "die häufig unter größten persönlichen Opfern begeisterter Mitarbeiter aus allen Bereichen des Verkehrswesens bewahrt und teilweise auch restauriert wurden", so Konrad. "Es sei beispielsweise jener Post- und Eisenbahnmitarbeiter gedacht, die den 'Kaiserwagen' durch zum Teil abenteuerliche Manöver retteten."

Oldtimer schon zu DDR-Zeiten

Denn der Salonwagen Kaiser Wilhelm II., nach 1945 von einem Sowjet-Marschall für Dienstfahrten genutzt, sollte dann eigentlich in einen Agitationswaggon für die FDJ umgebaut werden.

"Oldtimer gibt es nur selten in Dresdens Straßen, aber immer im Johanneum. Seit 1956 hat das Verkehrsmuseum dort seine Heimstatt", meldet die "Aktuelle Kamera" am 21. September 1971:

Was den Großvater verwunderte, bestaunen heute die Enkel. Technische Leistungen der Vergangenheit nötigen auch dem Menschen aus dem Zeitalter der wissenschaftlich-technischen Revolution Hochachtung ab. "Aktuelle Kamera", DDR-Fernsehen

Bewegte Zeiten

Sozialistische Prosa, als der zweimillionste Besucher 1971 im Verkehrsmuseum begrüßt wird. Seitdem hat auch das Haus selbst bewegte Zeiten durchlebt. Die Finanzierung stand nach dem Ende der DDR auf der Kippe. Die Träger wechselten.