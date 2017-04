Die angeblich älteste Kakteenzucht Europas befindet sich in den Händen der Firma Hans-Friedrich Haage in Erfurt. 1822 gründete der Ur-Ur-Großvater des Gärtners, Friedrich-Adolph Haage, einen Versandhandel und begann die kommerzielle Kakteenzucht mit Pflanzen, die er aus Dresden mitbrachte, wo er bei Hofgärtner Seidel lernte. In dem 1972 verstaatlichten Betrieb wurde Haage "Brigadier", bevor er 1990 einen Reprivatisierungsantrag stellen konnte. Heute hat er etwa 1.500 Kakteen und 500 Sukkulenten im Angebot. Hauptkunden sind neben privaten Sammlern botanische Gärten. Bildrechte: dpa