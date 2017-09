Ein geradezu "amphibisches Wesen" sei dieser Walther Rathenau, urteilt 1912 Stefan Zweig. Eine Persönlichkeit, die die Zeitgenossen irritiert und spaltet: "Rathenau ist Chemiker den Studien nach, Bankdirektor in seinem sichtbaren Werk, Künstler nach Neigung, Politiker aus nationalem Bewusstsein (...). Im ganzen: Er ist das Zentrum aller kulturellen Bemühungen in Deutschland."

In die Kindheit Walther Rathenaus fällt die Gründung der "Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft" durch seinen Vater. Ein Unternehmen, das selbst in den Gründerjahren durch sein exorbitantes Wachstum auffällt. Das Problem: Walther ist immer der Sohn eines erfolgreichen Mannes, will ein selbstbestimmtes Leben führen, macht aber Karriere im Konzern des Vaters.

Vordenker für die spätere EU

Verschmilzt die Wirtschaft Europas zur Gemeinschaft, so verschmilzt auch die Politik. Das ist nicht der Weltfriede, nicht die Abrüstung und nicht die Erschlaffung, aber es ist Milderung der Konflikte, Kräfteersparnis und solidarische Zivilisation. Walther Rathenau

Parallel dazu führt er das Leben eines "homme de lettres". In seinem Haus verkehren Gerhart Hauptmann, Stefan Zweig, Harry Graf Kessler, Alfred Kerr. Seine Essays "Zur Kritik der Zeit", "Mechanik des Geistes" und vor allem "Von kommenden Dingen" werden viel gelesen, kontrovers diskutiert. Mit dem Essay "Von kommenden Dingen" will Rathenau nichts geringeres als "einen künftigen Gesellschaftsaufbau in großen Zügen zu umreißen."

Und der hat es in sich: Der Mann, der in 30 Aufsichtsräten sitzt und Präsident der AEG ist, fordert eine extrem hohe Erbschaftssteuer und die Sozialisierung großer Unternehmen.

Wirtschaft ist nicht Privatsache, sondern Gemeinschaftssache, nicht Anspruch, sondern Verantwortung. Walther Rathenau

Und mitten im Krieg, den er als einer der wenigen Deutschen von Anfang an verurteilt, entwickelt er seine Vision einer mitteleuropäischen Wirtschaftsunion mit Belgien, Frankreich, Österreich-Ungarn. "Verschmilzt die Wirtschaft Europas zur Gemeinschaft, und das wird früher geschehen als wir denken, so verschmilzt auch die Politik", so Rathenau. "Das ist nicht der Weltfriede, nicht die Abrüstung und nicht die Erschlaffung, aber es ist Milderung der Konflikte, Kräfteersparnis und solidarische Zivilisation."

Seine Unterschrift wird zum Todesurteil

Als der Krieg, wie von Rathenau vorausgesehen, mit der deutschen Niederlage endet, da wird aus dem Konzernlenker, dem Literaten und Intellektuellen der Politiker Walther Rathenau. Zunächst als Mitglied der "Sozialisierungskommission", die Vorschläge zur Umgestaltung der Wirtschaft liefert, ab 1921 als Wiederaufbauminister: "Das erste, was geschehen muss, ist nicht die grundsätzliche Umgestaltung unserer Wirtschaft", schreibt er, "Sondern die Aufgabe, die übernommenen Lasten überhaupt tragbar zu machen."

Reparationen überhaupt zu akzeptieren, ist für rechte Politiker schon Verrat. Rathenau wird beschimpft, bedroht. Erst recht, als er Außenminister geworden ist und in Rapallo einen Vertrag mit Russland schließt, um die internationale Isolation Deutschlands zu durchbrechen. Die Unterschrift ist sein Todesurteil. Zwei Monate später, am 24. Juni 1922, wird er von Rechtsradikalen erschossen.

Symbolfigur einer Epoche