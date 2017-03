28. März 1842: Erstes Konzert der Wiener Philharmoniker Von der Wirtshaus-Idee zum Weltklasse-Orchester

"Alle diese Werke wurden mit bewundernswerter Präzision vorgetragen“, lautet ein Kritikerlob aus dem 19. Jahrhundert. Was man heute in den Konzertsälen erwartet, war damals noch nicht selbstverständlich. Konzerte wurden von Laien-Ensembles gespielt oder nebenher von Hoftheater- und Opernorchestern. Die großen Sinfonien Beethovens oder Mozarts wurden selten von wirklich großen Musikern wiedergegeben. In Wien begann sich das am 28. März 1842 zu ändern – der Geburtsstunde der Wiener Philharmoniker.

von Sven Hecker