Am 25. Dezember 1066 wird Wilhelm der Eroberer in der Westminster Abbey zum englischen König gekrönt. Die Krönung erfolgt zweisprachig, auf angelsächsisch und französisch – schließlich sind der neue Herrscher und seine Anhänger Normannen. Als der frisch gebackene König zum Schluss bejubelt wird, missverstehen das Wilhelms Männer draußen: sie halten den Lärmpegel für Wutausbrüche oder sogar Kampfgeräusche und setzen die umliegenden Häuser in Brand. Das ist so gar nicht der feierliche Rahmen für diesen großen Moment - vor allem aber ein Indiz für die Unruhe, die in England regiert.