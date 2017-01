Irgendwann in den 1970er Jahren singt die DDR-Band Engerling ihren "Blues vom roten Hahn". Und darin wird kein anderer als eben Willie Dixon zum Schutzpatron. Nach einem Klub-Brand - so erzählt das Lied - muggt Dixon mit anderen Blues-Größen, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Alles Fiktion, natürlich. Doch der Song illustriert, wie weit der Einfluss Willie Dixons reichte und reicht. Viel weiter, als heute allgemein bekannt ist.

Der Blues begleitet mich, seit ich ein Kind war. Ich hab' fast alles mal gemacht. Komponiert, arrangiert, Texte geschrieben. Ich hab den Blues gelebt und den Blues gepredigt. Und ich habe andere Menschen dazu gebracht zu verstehen, was Blues für sie bedeuten kann. Willie Dixon

Willie Dixon hat ihn, den Blues. Er ist der Blues - "I'm the Blues" - so lautet der Titel seiner Autobiographie. Geboren 1915 in Vicksburg am Mississippi, wächst Dixon in bitterer Armut auf. Früh muss er zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Der Stiefvater verdient erbärmlich in einer Sägemühle, glaubt an gar nichts, hat aber eine Menge Geschichten zu erzählen.

Mein Vater war ein Typ, der sich aus dem Christentum wenig machte – anders als meine Mutter. Sie fand, alles was wir sangen und was kein geistliches Lied war, war ein 'Reel' - ein anderes Wort für alten Blues. Doch, was mein Vater sang, klang heavy. Willie Dixon

Bald macht sich Willie seine eigenen Reime auf alles, schreibt Gedichte wie die Mutter und Songs wie der Vater. Und er singt früh in einem Gospelquartett. Doch bevor er sich endgültig der Musik zuwendet, versucht es der bullige Junge als Boxer, macht auch Bekanntschaft mit dem Gefängnis. Dann, 1939, mit knapp 20 Jahren, beginnt Willie Bass zu spielen - in Chicago, wo er bald mit seiner ersten Band durch die Clubs zieht. Dort jammt er mit Muddy Waters, lernt die Clubbesitzer und Plattenfirmen-Gründer Phil und Leonard Chess kennen. Chess Records sollte eines der einflussreichsten Blues-Label werden. Nicht zuletzt wegen Willie Dixon. Er heuert bei "Chess" an. Chuck Berry berichtet:

Willie spielte auf den ersten 20 Platten, die ich aufgenommen habe und es war sein wahnsinniges Kontrabass-Spiel - dieses Bumm-Bumm-Bumm - das nur er so beherrschte. Und das meine Songs zu Hits gemacht hat. Chuck Berry

Den "Hoochie Coochie Man" schreibt Dixon 1954 für Muddy Waters, einer von vielen Songs, die zu Blues-Standards werden, für die sich auch zahlreiche Beat- und Rockbands begeistern: Die Rolling Stones, die Yardbirds und Cream mit Eric Clapton oder die Doors. Auch Led Zeppelin bedient sich, mehrfach. "Whole lotta love" hieß in Dixons Ur-Version für Muddy Waters "You need love".