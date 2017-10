1945 sieht Willy Brandt nach langen Jahren des Exils Deutschland wieder. Als Korrespondent, dann wird er, erzählt Biograph Peter Merseburger, als Presseattaché an die Norwegische Militärmission in Berlin geholt. Die Stadt bietet ein niederschmetterndes Bild:

Diesen Zustand will Brandt ändern - und sieht gleichzeitig die Möglichkeit, die Karriere voranzutreiben. Er streitet für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus und im Deutschen Bundestag. Unumstritten ist der Politiker innerhalb seiner Partei nicht. Gehört Brandt doch einer Strömung an, die Veränderungen in der SPD vorantreiben möchte, die nicht mehr nur das klassische Klientel der Arbeiter vertreten und neue Wählerschichten erschließen will. Auch steht Brandt für eine feste Bindung der Bundesrepublik an die Westmächte und - da liegt er auf der Linie der Parteigranden - die Einheit Deutschlands.

Willy Brandt mit seinem Sohn Matthias und seiner zweiten Ehefrau Rut. Matthias Brandt ist heute als Schauspieler bekannt. Bildrechte: dpa

Was Brandt überzeugend gelingt: die Herzen der Berliner zu gewinnen. Die Presse hält gleichfalls zu ihm. Sein Charisma fasziniert die Menschen, er versteht auf sie ein- und zuzugehen, das Auftreten wirkt modern und passt gerade noch so in die Zeit des miefigen Wirtschaftswunderdeutschlands. Selbst sein Alter ist ein Plus. Als er Regierender Bürgermeister wird, ist er 44 Jahre alt.



Die Berlin-Krise, der Mauerbau, John F. Kennedys "Ich bin ein Berliner"-Auftritt - all dies fällt in die Amtszeit Brandts. Der geborene Lübecker verdient sich hohes Ansehen, sammelt wichtige politische Erfahrungen. Und verlässt schließlich die Stadt, um 1966 Außenminister der Bundesrepublik zu werden.