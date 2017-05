Kalenderblatt: 28.05.2017 - Wittenberg am Rande der Zivilisation

28. Mai 2017: Wittenberg zu Luthers Zeiten Eine Stadt am Rande der Zivilisation

"Du siehst mich" – unter diesem Motto steht der evangelische Kirchentag. Eigentlich findet er ja in Berlin statt, aber der Abschlussgottesdienst wird gewissermaßen an historischem Ort gefeiert: In jener Stadt, in der vor 500 Jahren der Protestantismus entstand – Wittenberg. Für einen kompletten Kirchentag mit 200.000 Menschen ist die Elbestadt mit ihren weniger als 50.000 Einwohner zu klein. Damit wiederholt sich Geschichte: denn schon Luther empfand Wittenberg als klein und am Rande der Zivilisation gelegen. Das Kalenderblatt mit einem Rückblick auf Luthers Wittenberg.

von Hartmut Schade