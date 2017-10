Wolf Kaiser verkörperte viele Rollen in seiner Karriere. Beim Film, im Fernsehen, auf der Bühne oder im Radio beim Hörspiel. Eine Rolle allerdings, ist ganz eng mit ihm verwachsen und wird fast immer genannt, wenn es um den Schauspieler geht. Es ist die des Mackie Messer aus der "Dreigroschenoper" in einer Inszenierung von Erich Engel am Berliner Ensemble.

Ich singe gern. Ich find Singen etwas Befreiendes, Schönes. Ich liebe die Musik, ich liebe den Rhythmus. Wolf Kaiser

Wolf Kaiser kommt 1916 in Frankfurt am Main auf die Welt. Seine Kindheit ist schwierig: Armut, die Scheidung der Eltern und Probleme in der Schule gehören dazu, zeitweilig wird er in einem Kinderheim untergebracht.

Ich habe alles Mögliche machen müssen. Ich war Ausläufer bei einem Schlächter, bei einem Bäcker, bei einem Reformhaus, was weiß ich. Ich habe jede Sache übernommen, wo ich noch mein Fresschen, mein Essen verdienen konnte. Wolf Kaiser

Der Dienst an den Fronten des Zweiten Weltkrieges bleibt Kaiser erspart. Ein Lungenriss verhindert das. Stattdessen nimmt sein Wunsch, Schauspieler zu werden, konkrete Formen an. 1941 spielt er im heutigen Jihlava, in Iglau, bald darauf an der Volksbühne Berlin. Nach dem Krieg gibt er sich in Leipzig die Ehre und präsentiert sich erneut dem Berliner Publikum: 1950, diesmal aber am Deutschen Theater und dann am Berliner Ensemble von Bertolt Brecht.

L'art pour l'art, das war ihm fremd. Er glaubte an eine Veränderung des Menschen durch das Theater, und ich glaube auch daran. Wolf Kaiser

Von Thomas Müntzer bis zum tapferen Schneiderlein - Kaiser spielt sie alle

Für Kaiser beginnt eine große Zeit. Strittmatter, Becher und immer wieder Brecht stehen auf seinem persönlichen Spielplan. Sein Mackie Messer begeistert nicht nur die Berliner, sondern nicht minder das Publikum in Paris, London oder Stockholm. Obendrein ruft ihn die DEFA, bittet um sein Mitwirken bei "Thomas Müntzer" von 1956 oder - ganz anders gelagert - beim "Tapferen Schneiderlein".

Das hat auch alles - sicher - mit großem Einsatz, mit Arbeitseinsatz zu tun. Einer hohen Disziplin, aber auch mit dem Quäntchen Glück. Wenn da so Sachen zusammenfallen, nicht. Sie brauchen zu allem Glück. Wolf Kaiser