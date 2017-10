Oktober 1937 - Patent auf Xerox-Trockenkopierverfahren angemeldet

1965 berichtet "Der Spiegel" über den Siegeszugs einer scheinbar brandneuen Erfindung: "In mehr als 5.000 westdeutschen Büros und Amtsstuben steht seit kurzem ein Gerät, das mit seinen Knöpfen und Tasten an einen modischen Waschautomaten gemahnt. Es verrichtet grobe Büroarbeiten und vermag pro Stunde 300 Text- oder Bildkopien zu verfertigen. Der sogenannte Xerograph - eine Wortverbindung aus dem griechischen 'xerós' (trocken) und 'graphein' (schreiben) geistert mittlerweile durch die Alpträume der Konkurrenz."

Allerdings hat Xerographie da schon über 25 Jahre auf dem Buckel. Ihr Erfinder, Chester Carlson, musste nicht nur "ein geradezu enthusiastisches Maß an Desinteresse" ertragen. Er arbeitete sich auch aus großer Armut hoch, um an sein Ziel zu kommen: Eine Kopie auf Knopfdruck.

Vom Ernährer zum Erfinder

Schon mit 15, Anfang der 1920er Jahre, weiß Chester Carlson, dass er Erfinder werden will. Von klein auf muss er vor und nach der Schule Geld verdienen. Der Vater ist krank, die Familie deshalb bitterarm. Das macht Chester in der Klasse zum Außenseiter und, als einziges Kind in der Familie, zum Haupternährer.

Ich dachte, wenn ich eine Erfindung machen würde, könnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: der Welt etwas Gutes tun und mir selbst auch. Chester Carlson

Anfang der 1930er Jahre, Hochzeit der Weltwirtschaftskrise, arbeitet Carlson in der Patentabteilung einer New Yorker Elektronikfirma. Hier werden täglich jede Menge Kopien benötigt. Die Texte werden per Schreibmaschine und Kohlepapier vervielfältigt, die Zeichnungen abfotografiert. Später hantieren die Sekretärinnen selbst mit oft stinkenden Entwicklerflüssigkeiten. Alles teuer und aufwändig.

Schreiendes Bedürfnis nach einem Kopier-Gerät

"Gerade im Büro sah ich die Notwendigkeit für einen schnellen und gut funktionierenden Kopier-Apparat sehr deutlich. Ein schreiendes Bedürfnis … So begann ich darüber nachzudenken, wie man das bewerkstelligen könnte." So suchte Carlson fieberhaft, verbringt seine Freizeit in der Bibliothek, experimentiert. Schließlich findet er eine Lösung, die er immer weiter verbessert: Kopieren auf trockenem, elektrostatischem Wege.

Bevor es den Kopierer gab, wurde per Schreibmaschine und Kohlepapier vervielfältigt. Bildrechte: Günter Höhne, Berlin Ein elektrisch aufgeladener Fotoleiter wird mit dem optischen Abbild einer Papier-Vorlage belichtet. An hellen Stellen wird der Strom durchgeleitet, an dunklen nicht. Auf der Fotoleit-Platte entsteht ein Bild aus unterschiedlichen elektrischen Ladungen. Das nun aufgebrachte Farbpulver, der "Toner", bleibt an den geladenen Stellen haften. Dieses, so sichtbar gemachte elektrische Bild lässt sich auf praktisch jedes Papier übertragen und durch Wärme fixieren.

Kopierer - Wer braucht das?

Im Oktober 1937 meldet Carlson ein erstes, vorläufiges Patent auf seine Idee an. Dann geht er Klinkenputzen. Lange erfolglos. "Der Spiegel" beschreibt seinen Versuch wie folgt: "Neun Jahre lang klopfte der Patentanwalt mit den elektrotechnischen Ambitionen bei mehr als 20 Firmen in aller Welt zwecks Auswertung des Patents an. Doch Carlson klopfte vergebens. Sogar der führende Elektronik-Konzern IBM reichte die Erfindung nach zweimaliger Prüfung als unbrauchbar zurück."

Kopie als Sinnbild der Moderne

Bildrechte: IMAGO Es dauert rund 25 Jahre, bis um 1960 endlich ein Trockenkopierer der Firma "Xerox" den Durchbruch schafft. Dieser "Xerograph" wird bald unentbehrlich - in Büros, Universitäten, Schulen oder Bibliotheken. Der Pionier der Medientheorie, Marshall McLuhan, hebt ihn Ende der 60er Jahre auf eine Stufe mit dem Buchdruck.

Gutenberg machte die Leute zu Lesern, Xerox macht sie zu Herausgebern. Marshall McLuhan in "Das Medium ist die Botschaft" (1967)