Unglaublich, einfach lächerlich – so Emil Rathenau – sei dieses Telegramm. Der Reeder und Kaiserfreund Albert Ballin pflichtet ihm bei, sieht in dem Depeschentext gar ein …

Doch es ist kein Scherz. Das Deutsche Kaiserreich meint es ernst, als es am 17. Januar 1917 an den mexikanischen Präsidenten Carranza kabelt:

Wir beabsichtigen, am ersten Februar uneingeschränkten U-Boot-Krieg zu beginnen. Es wird versucht werden, Amerika trotzdem neutral zu halten. Für den Fall, dass dies nicht gelingen sollte, schlagen wir Mexiko auf folgender Grundlage Bündnis vor. Gemeinsame Kriegführung. Gemeinsamer Friedensschluss. Reichlich finanzielle Unterstützung und Einverständnis unsererseits, dass Mexiko in Texas, Neu Mexico, Arizona früher verlorenes Gebiet zurückerobert. Regelung im einzelnen Euer Hochwohlgeborenen überlassen.

Es ist die gleiche Strategie, die die Deutschen im Nahen Osten, Nordafrika und in Indien verfolgen, wo sie Muslime zum Dschihad gegen die Kolonialmächte England und Frankreich aufrufen. Und diese Strategie lässt die Oberste Heeresleitung wenige Wochen später Lenin nach Russland schmuggeln. In Mexiko profitiert Rebellenführer Pancho Villa schon im März 1916 von kaiserlicher Hilfe, als er das amerikanische Städtchen Columbus überfällt. Zudem setzen die Deutschen auf Sabotage.

In den USA kann Sabotage in jeder Art von Fabrik durchgeführt werden, die Kriegsmunition liefert.

Das lässt Arthur Zimmermann, der Staatssekretär im Außenministerium, die deutsche Botschaft in Washington wissen. Und die Deutschen sabotieren nach allen Kräften. Munitionsfabriken, Sprengstoffhersteller und Schiffe fliegen in die Luft, schreibt Jörg Friedrich in seinem Buch "14/18 Der Weg nach Versailles".