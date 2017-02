175. Geburtstag von Karl May Alles außer Winnetou!

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Karl May konnte auch erzählen, ohne allerdings je gereist zu sein. Die Reisen, die ihn als Old Shatterhand nach Nordamerika und als Kara Ben Nemsi in den Orient führten, unternahm May ausschließlich in seiner Phantasie. In den "Reiseromanen“, die ab 1891 im Verlag Fehsenfeld erschienen, nahmen sie sich tatsächlich so phantastisch aus, dass May alles dafür tun musste, um seiner Autorschaft trotzdem einen seriösen Anstrich zu verleihen. Zunächst durch Fake-Bilder: Als Old Shatterhand robbte er mit seinem "Bärentöter“ durch ein Fotoatelier. Dann durch Fake-Devotionalien: Rosshaare gab er als "Winnetous Locken“ aus, die er dem Blutsbruder einst am Marterpfahl abgeschnitten haben wollte, und verschickte sie an treue Leser. Dann durch Fake-Genres: m August 1896 drängte May seinen Verleger:

Lassen Sie doch endlich einmal das Titelwort "Reiseromane" in "Reiseerzählungen" umändern! Tausende stoßen sich an dem Wort Roman.

Auch der deutsche Kaiser liebte die Inszenierung

Doch vielleicht lag es auch am Geist der damaligen Zeit. Seit der Reichsgründung 1871 versuchte Deutschland auf internationalem Parkett mitzuspielen. Eine funkelnagelneue Kriegsflotte sollte die neu gegründeten Kolonien in Übersee schützen. Bei der Verteilung der Welt wollte das Deutsche Reich nicht am Katzentisch sitzen. Gern ließ sich die Bevölkerung vom schönen Schein verführen.

Kaiser Wilhelm II. im Jahr 1917 Bildrechte: dpa Und der Kaiser liebte geradezu die große Inszenierung. Als Wilhelm II. kurz vor der Jahrhundertwende die Heilige Stadt Jerusalem bereiste, wollte er wie ein moderner Barbarossa unterwegs zu sein, der das Schwert stecken ließ und stattdessen Schulen, Waisen- und Krankenhäuser im Gepäck hatte. Zur Erinnerung an den Besuch wurden monumentale Ölschinken gepinselt: Der Kaiser thront auf seinem Schimmel mit Palmwedel – wie Jesus am Gründonnerstag. Heil Dir im Siegerkranz, Retter, nein Verbreiter des christlichen Abendlands!

Melange aus Reiselust, Abenteuer und Geltungsbedürfnis

Spottbillige Traumreisen

Villa Shatterhand Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Um Zauberer zu sein, spielte auch das eine Rolle: Mays Bücher waren schon für vier Mark zu haben und die Traumreise ins Zauberland damit spottbillig. 3500 bis 4500 Mark kostete eine reale Orientreise, die mit Schiff und Eisenbahn zudem gut hundert Tage dauerte. 1894 annoncierte beispielsweise "Carl Stangens Reisebureau“ in einem Prospekt: "Der Ruf Egyptens hat sich schnell in der civilisirten Welt verbreitet und der ewig blaue Himmel, sowie das angenehme milde Klima in den Wintermonaten, wenn bei uns Eis und Schnee die Gefilde bedecken, hat jährlich Tausende von Europäern nach Kairo geführt". Im April 1899 fuhr dann auch Karl May nach Ägypten. Als Erfolgsautor konnte er sich das inzwischen leisten. Doch May zeigt sich nicht sonderlich beeindruckt:

Denke Dir, mein liebes Mausel,

Daß es hier schon Kirschen giebt,

Die man auch bei uns zu Hausel

mit und ohne Kerne liebt.

Doch ich schick’ nischt, denn in Sachsen

Thun se schpäter ooch noch wachsen.

Sehnsucht nach Exotik und Geltung in der Welt