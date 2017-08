Was ist informelle Kunst? Mehr künstlerische Haltung als einheitlicher Stil:

Der Kunstkritiker Michel Tapié versuchte, verschiedene abstrakte Strömungen der Nachkriegszeit zusammenzufassen und prägte anlässlich einer Ausstellung in Paris Anfang der 1950er Jahre den Begriff "Art Informel". Als Gegenbewegung zur geometrischen Abstraktion rückte die Informelle Kunst Gefühl, Intuition, Spontanietät und Zufall in den Fokus, um die klassischen Form- und Kompositionsprinzipien zu überwinden. Dynamische Prozesse traten an die Stelle geplanter Ergebnisse.



Eine Ausstellung in Frankfurt/Main, an der auch K.O. Götz beteiligt war, verschaffte der Richtung in Deutschland 1952 erste Aufmerksamkeit.