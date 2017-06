Zudem gibt es Wettbewerbe in verschiedenen Kategorien, etwa für abendfüllende Spielfilme und lange Dokumentarfilme. Der President's Award des Festivals geht in diesem Jahr an Oscarpreisträger Casey Affleck ("Manchester by the Sea"). Mit dem "Crystal Globe" für das Lebenswerk wird der Filmmusik-Komponist James Newton Howard ausgezeichnet ("Pretty Woman", "Batman Begins", "Tribute von Panem"). Den Crystal Globe für herausragende künstlerische Beiträge zum Weltkino erhalten Regisseur Ken Loach und Drehbuchautor Paul Laverty, die zum Beispiel bei "Ich, Daniel Blake" und vielen weiteren Filmen zusammengearbeitet haben. Weitere berühmte Gäste sind in diesem Jahr die US-Schauspieler Uma Thurman und Jeremy Renner.