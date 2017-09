Karoline Schneider beim Aufbau ihrer Installation Bildrechte: Karoline Schneider

Von der Osthalle aus startet dann ab Sonnabend auch Karoline Schneiders Bustour-Performance, die vorbeiführen soll an Plakatwänden, "auf denen die Symbole des Wohlstandes ein Fest feiern": "Heart of Gold" nennt die 29-Jährige, die an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und mit dem Projekt auch ihre Meisterschüler-Prüfung macht, diese Intervention im öffentlichen Raum, die im Leipziger Norden, Osten, Süden und Westen Stationen hat. "In einer Welt, in der es zu viel gibt, was unerreichbar erscheint, schwingen sich die Bedürfnisse in lebenseinengenden Wahnideen ein. Da sollen 50.0000 Euro auf dem Konto erscheinen oder Statussymbole her, egal wie!", formuliert sie dazu.



Einladen möchte Schneider mit ihrer Tour, die von Soundcollagen und Meditation begleitet sein wird, "im Alltag innezuhalten und sich in seinen Bedürfnissen selbst zu befragen". Denn: "Im puren Materialismus Lebenssinn und Frieden finden zu wollen, das scheint in Anbetracht des Zustands unserer Welt naiv. Aber genau so sind viele Wünsche der Menschen gestrickt, die sie mit anderen über YouTube-Kanäle teilen."