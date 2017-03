An der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (ULB) in Halle ist ein bedeutendes Kartenfragment aus dem 16. Jahrhundert entdeckt worden. Das Teilstück der fast 500 Jahre alten Karte stammt aus der Werkstatt des niederländischen Künstlers Herman van Borculo (ca. 1507-1579), so die Universität am Dienstag in Halle. Angefertigt wurde die "Karte des Heiligen Landes" um 1540.