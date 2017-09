Der sorbische Dichter Kito Lorenc ist tot. Wie der Domowina-Verlag Bautzen MDR KULTUR bestätigte, starb Lorenc am Sonntag im Alter von 79 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.

Kito Lorenc galt als einer der bedeutendsten sorbischen Lyriker und Dramatiker der Gegenwart. Lorenc wurde 1938 in Schleife/Slepo nahe Weißwasser geboren und beschäftigte sich in seinem literarischen Werk auf Deutsch und Sorbisch immer wieder mit dem Heimatverlust durch den Braunkohleabbau. Sein Gedichtzyklus "Struga – Bilder einer Landschaft" (1967) diente als Vorlage für einen Dokumentarfilm, der aber in der DDR nicht in die Kinos kam.

Lorenc schrieb auch Kinderbücher und war Herausgeber der Reihe "Serbska poezija" ("Sorbische Poesie") im Domowina-Verlag. Zu seinen bedeutendsten Werken gehört das Theaterstück "Die wendische Schifffahrt" (2004). Lorenc dichtete aus fast allen slawischen Sprachen nach. Das von ihm herausgegebene "Sorbische Lesebuch" (Reclam Leipzig 1981) brachte deutschen Lesern die Literatur seines Volkes nahe. Seine eigene Lyrik zeigt, dass er in in zwei Sprachen gleichermaßen zu Hause war.

Vor ihm hat kein anderer Schriftsteller so virtuos das Deutsche und das Sorbische in einem Gedicht zusammengebracht. Die eine Sprache, meinte er, taugt für Behördengänge und philosophische Gedanken, die andere für Haus und Garten und den Nussbaum im Hof. Jede kann was, was die andere nicht kann.

Von 1952 bis 1956 besuchte Lorenc die sorbische Internats-Oberschule in Cottbus. Erst dort lernte er sorbisch. Anschließend studierte er Slawistik an der Universität Leipzig. Von 1961 bis 1972 war er Mitarbeiter am Institut für sorbische Volksforschung in Bautzen. Danach arbeitete er sieben Jahre als Dramaturg am Staatlichen Ensemble für sorbische Volkskultur.