Angaben zum Spezial "Die ganze Welt in der Hosentasche" In einem Spezial geht MDR KULTUR der Frage nach, wie das mobile Netz unser Leben verändert hat und worin der Segen und gleichzeitig der Fluch liegen, mit dem Smartphone jederzeit auf alles zugreifen zu können.



Die Themen der Sendung:



* Wie uns das mobile Netz verändert hat: Gespräch mit Medienwissenschaftler Matthias Berg



* Das Dilemma mit dem Netz: Wir brauchen leistungsfähige Netze, aber gibt es die auch überall? Eine Bestandsaufnahme.



* Lieben und Hassen: Das mobile Internet ist Segen und Fluch. Autorin Christine Reißing hat persönliche Momente eingefangen.



* Die Kunst des Kommunizierens: Wie das Smartphone Künstler inspiriert hat. Claudia Bleibaum berichtet.



* Was ist das nächste große Ding? Vor zehn Jahren brachte das iPhone den Durchbruch für das mobile Internet. Was erwartet uns noch? Gespräch mit Zukunftsforscher Marco Maas.



Sendung:

Do, 05.01.2017 | 18:05-19:00 Uhr



Redaktion Claudia Bleibaum