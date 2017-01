Konzertausblick Das Live-Jahr 2017 wird groß!

"Das ist unsere Nacht – sie ist für uns gemacht", diese Songzeile von Max Mutzke könnte als Motto für das Live-Musikjahr 2017 gelten. Das Jahr bietet gerade im mitteldeutschen Raum wieder eine Vielzahl an herausragenden Festivals, Konzerten und Tourneen. Und diese Festivals finden nicht immer nur außerhalb von Orten auf Freiflächen statt, sondern füllen im Sommer auch die Plätze der Innenstädte mit einem offenen und begeisterungsfähigen Publikum.

Strahlen unterm Sommernachtshimmel

Guy Garvey von der Band Elbow Bildrechte: IMAGO Wie die Kulturarena Jena beispielsweise, bei der 2017 auch Max Mutzke auftreten wird. Die Kulturarena Jena findet zwischen Juli und August statt. Eines der Highlights ist das Konzert von Elbow, der Band aus Manchester rund um den Sänger Guy Garvey. Garvey ist ein Mann mit einer großartigen Ausstrahlung und samtenen Stimme. Elbow wird am 13. Juli den Theatervorplatz in Jena erstrahlen lassen.

Starke Stimmen mit Gänsehautgarantie

Eine ähnliche Konzertreihe sind die Songtage Gera, die wie die Kulturarena Jena von MDR KULTUR unterstützt werden. Die Songtage bestimmen das Geschehen in Gera gleich über mehrere Wochen hinweg, von März bis in den Mai – mit einem sehr spannenden und vielfältigen Programm. In Gera auftreten werden Wanda aus Österreich, Bodo Wartke, Tom Schilling und die Jazz Kids sowie Joy Denalane – eine Ausnahmesängerin in Deutschland.

Joy Denalane Bildrechte: Jackie Hardt Denalane ist eine Frau, die nun schon über viele Jahre ihr gesangliches Können und vor allem ihre Vielseitigkeit beweist. War sie zu Beginn noch eher Background oder Sidekick für Rapper, hat sie später immer wieder als Solokünstlerin überzeugt. Ob mit klassischem Soul oder modernem R 'n' B-Pop. Von ihr erscheint 2017 ein neues Album, mit dem Denalane auch auf Tour geht. Den Tourauftakt feiert sie bei den Songtagen Gera am 20. April.

Große Jubiläen und Namen

Depeche Mode Bildrechte: IMAGO Erwähnen sollte man auch, dass mit dem Melt!-Festival und dem SPUTNIK SPRING BREAK, diesem herrlich wilden Treiben des MDR Jugendradios zu Pfingsten auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld, zwei immer wieder großartig besetzte Festivals Geburtstag feiern. Das Melt! wird 20, der SPUTNIK SPRING BREAK wird zehn Jahre alt.



Auch nicht vergessen darf man die Konzerte von Depeche Mode am 27. Mai in Leipzig und am 7. Juni in Dresden und von Coldplay, die Leipzig am 14. Juni einheizen. Ebenso das Rudolstadt Festival vom 6. bis 9. Juli – diesmal mit einem besonderen Blick auf alles Schottische.

Alexander Veljanov von Deine Lakaien Bildrechte: IMAGO Ein großer Geburtstag steht auch bei einer Ausnahmeband des dunklen Waves an: Deine Lakaien feiern 30. Bühnenjubiläum. Im Kern ist die Band eigentlich ein Duo bestehend aus dem charismatischen Alexander Veljanov, bei dessen Stimme nicht nur Besucher des Wave-Gotik-Treffens (WGT) in Verzückung geraten, und dem Musiker und Komponisten Ernst Horn. Deine Lakaien feiern diesen 30. Geburtstag mit einer Tour, die am 1. Mai im Leipziger Gewandhaus endet.