Kulturarena Jena lockte 68.000 Besucher

In ihrer 26. Ausgabe hat die Kulturarena Jena 68.000 Besucher in die Thüringer Stadt gelockt, so die Veranstalter des Sommer-Open-Air-Festivals. Damit liegen die Besucherzahlen leicht unter den Vorjahren, 2016 kamen 71.000 Besucher, 2015 waren es 72.000. Die Wetterbedingungen waren in den Festivalwochen vom 6. Juli bis zum 20. August nicht ideal, teilweise war extrem verregnet und kühl, ein Konzert musste deswegen früher beendet werden.