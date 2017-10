Zum Auftakt liest am 4. November Durs Grünbein auf der Zugfahrt nach Prag Bildrechte: dpa

Der Dresdner Autor Durs Grünbein wird im ersten Kulturzug am 4. November zur Unterhaltung der Mitreisenden in die tschechische Hauptstadt unterwegs sein. Am 2. Dezember reist dann die tschechische Künstlerin Katerina Seda von Prag nach Dresden, sie will gleich den gesamten Zug für ihr Projekt nutzen.



Mit dem Zugticket erwirbt man sich zugleich einen geführten Rundgang durch die SKD oder die Nationalgalerie Prag sowie freien Eintritt in alle Häuser der Museen am Wochenende der Fahrt. Zurückreisen können die kulturbegeisterten Fahrgäste individuell. Das Kulturprojekt soll die Zusammenarbeit von SKD und Nationalgalerie Prag feiern.



Ganz neu ist die Idee nicht, so verkehrt in diesem Jahr schon ein Kulturzug zwischen Berlin und der europäischen Kulturhauptstadt Breslau, mit Lesungen, Konzerten, Ausstellungen oder einem Mini-Polnischkurs. Im Sommer verwandelt zudem die Inszenierung "Bewegtes Land" die Zugstrecke zwischen Jena Paradies und Naumburg in eine 30 km lange Bühne mit etwa 50 Inszenierungen, die vom Bahnfenster aus zu beobachten waren.