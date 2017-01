Spezial zum Kinofilm "Kundschafter des Friedens" Stasi-Spione als Komödienhelden – funktioniert das?

Am Donnerstag (26.1.2017) kommt der Film "Kundschafter des Friedens" in die Kinos. So nannte die DDR ihre James Bonds, die im Dienste der Stasi agierten. Der Spielfilm zeigt, wie vier dieser "Kundschafter" im Auftrag des BND reaktiviert werden. Darf man darüber lachen? Und wer waren die wahren Kundschafter?