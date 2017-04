Die Stadt Leipzig soll einen Kurt-Masur-Platz erhalten. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, soll die Fläche zwischen dem zentralen Augustusplatz und der Universitätsstraße in Kurt-Masur-Platz umbenannt werden. Der Platz befindet sich neben dem Leipziger Gewandhaus, der Hauptwirkungsstätte des Dirigenten, zwischen City-Hochhaus und Moritzbastei,.

Die Verwaltungsspitze hatte sich schon zuvor für diese Ehrung ausgesprochen. Im Mai wird der Stadtrat darüber entscheiden. Der im Dezember 2015 verstorbene Dirigent ist Leipziger Ehrenbürger, den Namen "Masur" tragen bereits ein Saal in der Leipziger Musikschule und die Stiftung "Internationales Kurt Masur Institut". Zudem soll ab Juni die 3. Schule in Leipziger Südvorstadt nach dem Dirigenten benannt werden.

Kurt Masur Bildrechte: dpa

1927 im niederschlesischen Brieg geboren, wurde Kurt Masur als Kapellmeister des Leipziger Gewandhauses (1970-1997) bekannt. In seine Zeit fällt auch der durch ihn vorangebrachte Neubau des Gewandhauses, das 1981 am heutigen Augustusplatz eröffnet wurde. Weitere Wirkungsstätten des international hochangesehenen Dirigenten waren New York, London und Paris.



Eine wichtige Rolle spielte Masur im Herbst 1989, als er gemeinsam mit fünf weiteren Leipzigern den Aufruf "Keine Gewalt!" verfasste, der zu einem gewaltlosen Ablauf der Montagsdemonstration vom 9. Oktober führte und damit die Friedliche Revolution maßgeblich prägte. Masur starb am 19. Dezember 2015 in den USA, sein Grab befindet sich auf dem Leipziger Südfriedhof.