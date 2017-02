In Dessau-Roßlau wird am Freitag das 25. Kurt-Weill-Fest eröffnet. Zum Auftakt spielt am Abend das MDR SINFONIEORCHESTER Werke von Weill, Strawinsky und Beethoven. MDR KULTUR überträgt das Konzert ab 19:35 Uhr live aus dem Anhaltischen Theater im Radio. Bis zum 12. März sind fast 60 Veranstaltungen an 26 Orten geplant - neben Dessau auch in Halle, Magdeburg, Lutherstadt Wittenberg und Wörlitz.