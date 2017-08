Aufstiegsmöglichkeiten sind auf deutscher Seite von Waltersdorf und auf tschechischer Seite von Myslivni (Jägerdörfel) - was zum Dorfe Horní Světlá (Oberlichtenwalde) gehört - möglich. Außerdem gilt das Areal an der Lausche als größtes und bedeutendstes Skigelände im Zittauer Gebirge. Dank Schneekanonen und der Nordhanglage ist der Skibetrieb hier auch in schneearmen Wintern möglich.

Auf dem Gipfel wurde 1882 eine Baude eingeweiht die zur einen Hälfte auf deutschen Boden sowie zur anderen Hälfte auf tschechischem Boden stand. So konnte der Gast auf Wunsch in der böhmischen oder deutschen Hälfte Platz nehmen und in der jeweilig gültigen Währung zahlen. Eine Einkehrmöglichkeit gibt es derzeit direkt auf dem Berg nicht mehr, da am 8. Januar 1946 das Gebäude bis auf die noch heute sichtbaren Grundmauern niederbrannte. Die Ursache des Brandes wurde nie aufgeklärt.