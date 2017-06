In Berlin ist am Freitagvormittag eine liberale Moschee eröffnet worden, in der Frauen und Männer gleichberechtigt zusammen beten und als Imamin bzw. Imam predigen können. Frauen, die in der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee beten wollen, brauchen zudem kein Kopftuch zu tragen. Außerdem steht die Moschee Sunniten, Schiiten und Mitgliedern anderer Richtungen des islamischen Glaubens offen. Selbst Atheisten seien willkommen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der aus der Türkei stammenden Rechtsanwältin, Frauenrechtlerin und Imamin Seyran Ateş.