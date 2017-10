Die Schriftstellerin, Essayistin und Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen ist tot. Wie der S. Fischer Verlag bestätigte, starb sie bereits am Mittwoch im Alter von 71 Jahren in Berlin. Bekannt wurde Bovenschen durch ihr Buch "Die imaginierte Weiblichkeit". In ersten Nachrufen wird vor allem die "Eleganz ihres Denkens" und ihr "intelligenter Humor" gewürdigt.

Silvia Bovenschen (1946-2017) Bildrechte: dpa

Silvia Bovenschen wurde 1946 in Oberbayern geboren und studierte in Frankfurt am Main Literaturwissenschaften, Soziologie und Philosophie. Sterblichkeit, Tod und Vergänglichkeit waren die zentralen Themen in ihrem Roman "Nur Mut“. Und auch in dem Sachbuch "Älter werden" fragte sie nach einem würdigen Umgang mit der Endlichkeit des Lebens. Zudem leistete Bovenschen über Jahrzehnte Beiträge zum feministischen Diskurs. Schon 1979 zeigte sie sich in ihrem Buch "Die imaginierte Weiblichkeit" erstaunt darüber, wie gering der weibliche Anteil an der Kulturgeschichte geschätzt würde und wie wenig die Empfindsamkeit einer Frau gegenüber der Gelehrsamkeit eines Mannes gelte.



Für ihre Werke wurde Bovenschen mehrfach ausgezeichnet. Sie war sie Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Akademie der Künste in Berlin. Ihren letzten Roman hatte sie erst vor wenigen Wochen beendet: "Lug und Trug und Rat und Streben". Das Buch wird im kommenden Frühjahr erscheinen.