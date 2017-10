Am Donnerstag gibt die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Literatur bekommt. Nach der Vergabe des Preises an den Musiker Bob Dylan im vergangenen Jahr wird mit Spannung erwartet, ob die altehrwürdige Jury ein weiteres Experiment wagt. Der Literaturnobelpreis 2016 hatte so viel Aufregung produziert wie selten zuvor. Nach der Auszeichnung schwieg Bob Dylan zunächst, dann kam er nicht zur Preisverleihung und reichte die traditionell verlangte Vorlesung erst kurz vor Ablauf der Frist als Tonaufnahme ein. Medaille und Urkunde holte er erst im April ab, als er während einer Tournee sowieso in Stockholm war.