Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand unterstützt die Idee eines Literaturhauses in der Stadt. Er sagte MDR KULTUR, in den nächsten Tagen werde eine Ausschreibung im Amtsblatt gestartet. Dann hätten Vereine zwei Wochen Zeit, ihre Konzepte vorzulegen. Nach Angaben Wiegands soll das Literaturhaus im ehemaligen Kunstforum der Saalesparkasse unterkommen. Der Sparkassenvorstand sei von der Idee "begeistert".

Alexander Suckel ist Regisseur und Dramaturg am Neuen Theater - und einer der Initiatoren der Pläne für ein Literaturhaus in Halle Bildrechte: MDR/Hendrik Kirchhof

Anfang März hatte sich eigens ein Verein für das Vorhaben gegründet. Die Mitglieder hoffen auf einen Starttermin des Literaturhauses nach dem Sommer. Mitinitiator Alexander Suckel sagte MDR KULTUR: "Es steht jeder Stadt gut zu Gesicht, so einen Ort zu haben", so Suckel, der im Hauptberuf als Regisseur und Dramaturg am Neuen Theater Halle arbeitet.



Inhaltlich plant der Verein eine Vielzahl von Formaten. Dabei sei "die ganz klassische Wasserglaslesung" zwar nicht ausgeschlossen, doch das Angebot solle weit darüber hinausgehen. Zum Beispiel mit szenischen Präsentationen "in Richtung Live-Hörspiel", Doppellesungen mit zwei Autoren bis hin zu spartenübergreifenden Programmen - etwa "in Verbindung mit Fotografie, Architektur oder Gastronomie".