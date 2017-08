Östlich von der lausitzer Stadt Löbau, nur durch das Tal des Löbauer Wassers getrennt, erhebt sich dieser mit herrlichem Nadelwald überzogener Berg, dessen Höhe ein schmucker Aussichtsturm krönt. Dieser gusseiserne König-Friedrich August-Turm ist einer der Gründe, weshalb der Berg 2009 vom Dresdner Landesamt für Denkmalpflege in die Liste der Kulturdenkmale Sachsens eingetragen wurde. Daneben befindet sich noch heute eine Turmgaststätte.



Beim Löbauer Berg handelt sich um einen erloschenen Vulkan aus dem Tertiär. Zu ihm hinauf führen von der Stadt aus gut gepflegte Wege, über welche die Bergspitze bequem in 40 Minuten zu erreichen ist. Am Nordwestabhang des Löbauer Berges liegt, umrahmt vom duftenden Walde, das schmucke Restaurant und Hotel "Zum Honigbrunnen".