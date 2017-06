Der Dirigent und Interpret Ludger Rémy tot. Wie sein Chemnitzer Ensemble "Capella Trinitas" mitteilte, starb Rémy am Dienstagabend im Alter von 68 Jahren. Der Musiker gilt als einer der angesehensten Interpreten für Alte Musik, die er unter anderem auch an der Dresdner Musikhochschule "Carl Maria von Weber" unterrichtete. Vor allem auf der Barockzeit lag sein Fokus. Hier verschaffte er sich internationale Reputation. Als Musiker an Cembalo und am Hammerklavier begeisterte er in aller Welt.