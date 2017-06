Der israelische Schriftsteller David Grossman und die Übersetzerin Jessica Cohen haben den Man Booker International Prize gewonnen. Ausgezeichnet wurden sie am Mittwochabend in London für die englische Version von Grossmans Roman "A Horse Walks Into a Bar" ("Kommt ein Pferd in die Bar"). Darin erzählt er von einem Comedian, der auf einer Bühne in einer kleinen israelischen Stadt kläglich daran scheitert, das Publikum zum Lachen zu bringen. Ungewollt bekommen die Zuschauer stattdessen tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Der Jury-Vorsitzende Nick Barley sagte, das Buch sei eine grandiose Erkundung der Trauer durch die Augen eines Stand-Up-Comedians.