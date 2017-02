Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig hat mehr Lohngerechtigkeit in der Film- und Fernsehbranche gefordert. Schwesig sagte am Dienstag am Rande der Berlinale, Frauen und Männer dürften beim Gehalt nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das gelte für den Schauspielbereich wie für die gesamte Arbeitswelt: "Obwohl es auf dem roten Teppich scheinbar gleichberechtigt zwischen Frauen und Männern zugeht, erleben Schauspielerinnen hinter den Kulissen keine gleichberechtigte Arbeitswelt."