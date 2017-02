Wer die Kunstszene in Sachsen-Anhalt betrachtet, kennt Marc Fromm und seine Werke schon länger: Seine Winkekatzen etwa, mit denen er 2015 die Biennale in Venedig bestückte. 2005 schuf er für die Kapelle des Elisabeth-Krankenhauses in Halle die Heilige Elisabeth und die Heilige Barbara, 2015 schnitzte er für die Mansfelder Stadtkirche die Figur "Luther als Treckejunge". Fromm, 1971 in Hessen geboren, hat bei dem prominenten halleschen Bildhauer Bernd Göbel studiert, ein Studium des Illustrationsdesigns ging dem voran. Ein bequemer Zeitgenosse wollte Bernd Göbel nie sein und auch Marc Fromm will es nicht – und so inszeniert er sich als jugendlicher Altmeister, der die monströse Fleischersfrau ebenso im Programm hat wie die heilige Barbara. Der sich in Zeiten ringsum dominanter Konzeptkunst religiöser Metaphorik selbst bedienen kann.