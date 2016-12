Erst Anfang der 80er-Jahre – nach ihrem Comeback-Album "Broken English" – wurde sie clean und setzte ihre Karriere fort. Seit "Broken English" hat sie 15 Alben veröffentlicht, ist viel getourt, hat sich an Jazz, Blues und Cabaret versucht und ihre Liebe zu Brecht und Weill entdeckt. Außerdem ist sie eine gefragte Schauspielerin mit Aufritten in TV-Serien wie "Absolutely Fabulous" und Arthaus-Dramen wie "Irina Palm". Lange habe sie nicht die Rollen bekommen, die sie wollte, sagt sie. In den 60er-Jahren seien "ein paar tolle Sachen" dabeigewesen, aber zu der Zeit sei es dann übel geworden, und sie fügt hinzu: "Wie alles in meinem Leben."

Dass sie mit 70 Jahren noch so aktiv ist, hat einen simplen Grund: Marianne Faithfull hat nie Geld gespart und ist gesundheitlich schwer angeschlagen. Deshalb muss sie wohl oder übel weiter arbeiten. Zumal eine Tasse Kaffee in ihrem Lieblingsbistro an der Rue Saint Honoré stolze zehn Euro kostet und ihr Apartment in der teuersten Wohngegend von Paris liegt. Luxus, der finanziert werden will. So viel touren wie früher könne sie zwar nicht mehr, aber sie habe auch nicht vor, die Musik an den Nagel zu hängen, so Faithfull.