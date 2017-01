SKD-Chefin Ackermann: Museen waren viel zu selbstgefällig

Die aktuelle Situation in der Gesellschaft muss nach Ansicht der renommierten Kunsthistorikerin Marion Ackermann auch die Museen beschäftigen. Es gab in den letzten Monaten und Jahren viele Veränderungen in der Weltpolitik, sagte die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) im Interview mit MDR Kultur. Das habe zu Spaltungen in der Gesellschaft geführt. Aber sowohl die deutschen Museen als auch die internationale Kollegen seien in der Krise.